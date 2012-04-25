Xbox compensará a los afectados por el Barça-Madrid en Imagenio
Un error con la identificación de las cuentas Gold hizo que muchos usuarios no pudieran ver el partido el pasado 21 de abril.
FACUA.org
España-25/04/2012
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Varios usuarios del servicio Xbox Live de Microsoft se vieron afectados por un problema con Imagenio, de Movistar, y no pudieron ver el Barcelona-Real Madrid a través de Gol T el pasado fin de semana. Microsoft ha decidido compensar con varios meses de acceso a Gold, dependiendo de c&oacut