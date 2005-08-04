Ya se han detectado 1.553 intoxicados por pollos Pimpollo y Sada, según las comunidades autónomas
109 afectados han acudido a FACUA para solicitar asesoramiento sobre su derecho a exigir indemnizaciones.
FACUA.org
España-04/08/2005
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El último balance realizado a las 19:30 horas por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) sobre los intoxicados por pollos Pimpollo y Sada dados a conocer por las administraciones autonómicas eleva el número de casos a 1.553. La cifra de afectados que ha