Ya son más de 500 los fallecidos por el derrumbe de la fábrica textil de Bangladesh
Es la cifra que arroja el último recuento difundido este viernes por las autoridades, que han cerrado otra fábrica cercana porque el inmueble presentaba grietas.
FACUA.org
Internacional-03/05/2013
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El trágico derrumbe la semana pasada de un complejo textil en Bangladesh en el que se producía ropa para marcas internacionales ha causado al menos 501 muertos.
Es la cifra que arroja el último recuento difundido este viernes por las autoridades, que han cerrado otra f