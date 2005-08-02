Ya son más de 600 los intoxicados por pollos del Grupo Sada en trece comunidades
FACUA ha recibido las primeras reclamaciones y varios afectados se han asociado a la entidad para que actúe en su representación a fin de exigir indemnizaciones económicas.
FACUA.org
España-02/08/2005
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La cifra de intoxicados por pollos del Grupo Sada dada a conocer por las administraciones autonómicas a las 15:30 horas supera ya los 600, según el último balance recopilado por La Federación de Consumidores en Acción (FACUA).
FACUA ha recibido durante a