Yelmo Cines vendió en 17 de sus locales salchichas Casa Westfalia afectadas por la alerta por Listeria
La empresa no ha colocado ningún cartel para informar a los consumidores ni publicado la alerta en su web. Ha comunicado a FACUA que retiró los productos tras ser informado por su proveedor el 3 de octubre.
FACUA.org
España-23/10/2019
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Imagen: Europa Press.
Yelmo Cines vendió en 17 de sus 48 multicines salchichas de la marca Casa Westfalia afectadas por la alerta internacional por Listeria en todos los productos fabricados por la empresa alemana Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren.