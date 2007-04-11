Yoigo corrige un error en la información que envía a los usuarios sobre el importe de sus recargas
FACUA indicó a la compañía que el importe que aparecía en los SMS de confirmación de recargas descontaba los impuestos indirectos pero advertía por error que estaban incluidos.
FACUA.org
España-11/04/2007
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Yoigo corrigió ayer un error en la información que envía a los usuarios sobre el importe de sus recargas tras ser advertida por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) de que éste no coincidía con la cuantía real.
El importe