Zardoya Otis y Schindler, expedientadas por obstaculizar a sus competidores en el sector de los ascensores
La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha incoado un expediente sancionador contra varias empresas de ascensores por obstaculizar a sus competidores con mensajes de contenido "engañoso y denigratorio".
FACUA.org
España-08/05/2012
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La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha incoado un expediente sancionador contra varias empresas de mantenimiento y reparación de ascensores, entre ellas Zardoya Otis y Schindler.
El organismo acusa a estas empresas de obstaculizar supuestamente la actividad de los compe