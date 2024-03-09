Pese a que las llamadas comerciales no solicitadas están prohibidas desde finales de junio de 2023, a día de hoy siguen produciéndose de forma masiva. Sobre todo para vendernos servicios de telecomunicaciones y, en segundo lugar, energéticos. Si eres socio de pleno derecho de FACUA, únete a esta plataforma y facilítanos los datos desde tu zona privada en nuestra web para que presentemos una denuncia en tu nombre solicitando que localicen y sancionen a la empresa responsable. La ley solo permite realizar llamadas comerciales de una empresa a quien haya autorizado expresamente a recibir ofertas por teléfono de esa empresa. Al inicio de la comunicación tienen que aclarar si nos está llama

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