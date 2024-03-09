Un cártel de fabricantes de automóvil infló los precios entre 2006 y 2013: reclama una indemnización

Si compraste un automóvil nuevo entre 2006 y 2013, esto te interesa. Durante esos años, fabricantes configuraron un cártel mediante el que pactaron inflar sus precios. Un fraude que dio lugar a multas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, ahora, a un creciente número de sentencias judiciales en las que se reconoce que los conductores tienen derecho a indemnizaciones.

Hace tres años, FACUA interpuso diez demandas contra estos fabricantes. Estamos satisfechos con los resultados obtenidos hasta ahora. Aunque los fabricantes han intentado tumbar estos procedimientos judiciales argumentando que no estamos legitimados para emprenderlos o que las acciones estaban prescritas, los jueces están dándonos la razón.

Así que podemos seguir batallando en los tribunales con nuevas demandas judiciales mediante una vía que nos permite abaratar costes y fijar una cuota extraordinaria muy reducida que incluye los honorarios del perito que evaluará tu vehículo, el daño generado por el cártel en la fijación de su precio y ratificará su informe en el juicio.

Por solo 338 euros (IVA incluido) podrás sumarte a esta iniciativa si eres socio de pleno derecho de FACUA y estás al corriente de pago de tu cuota anual. No tendrás que aportar ningún importe extra para pagar al procurador ni por los costes de desplazamiento de nuestros abogados.

¿Qué comisión se quedará FACUA del importe que la sentencia establezca como indemnización? Absolutamente nada, 0 euros. Todo el dinero de la indemnización será para ti. Y si logramos una condena en costas, también recuperarás la totalidad de los 338 euros de la cuota extraordinaria.

Ojo, no importa que hayas vendido el coche, pero ten en cuenta que no puedes sumarte si lo compraste de segunda mano, de ocasión o kilómetro 0. Si el comprador falleció y recibiste el vehículo como herencia, necesitaremos un documento que lo acredite (libro de familia, testamento o declaración de herederos).

¿Está tu coche entre los afectados por el fraude?

Tienes hasta el 25 de febrero para unirte a una de las nuevas demandas que vamos a interponer si compraste un automóvil nuevo en un concesionario oficial de las siguientes marcas en las fechas que te indicamos a continuación:

ALFA ROMEO desde febrero de 2006 hasta julio de 2013.

AUDI desde septiembre de 2010 hasta mayo de 2013.

BMW desde junio de 2008 hasta noviembre de 2009.

CHEVROLET desde febrero de 2006 hasta julio de 2013.

CHRYSLER desde abril de 2008 hasta julio de 2010.

CITROËN desde febrero de 2006 hasta julio de 2013.

DODGE desde abril de 2008 hasta julio de 2010.

FIAT desde febrero de 2006 hasta julio de 2013.

FORD, desde febrero de 2006 hasta julio de 2013.

HONDA desde abril de 2009 a abril de 2012.

HYUNDAI, desde julio de 2011 hasta julio de 2013.

JEEP desde abril de 2008 hasta julio de 2010.

KIA desde marzo de 2007 a noviembre de 2012.

LANCIA desde febrero de 2006 hasta julio de 2013.

LEXUS desde febrero de 2006 hasta septiembre de 2012.

NISSAN desde junio de 2008 hasta julio de 2013.

OPEL desde febrero de 2006 hasta julio de 2013.

PEUGEOT desde febrero de 2006 hasta julio de 2013.

RENAULT desde febrero de 2006 hasta julio de 2013.

SEAT desde febrero de 2006 hasta enero de 2013.

SKODA desde abril de 2009 hasta noviembre de 2012.

TOYOTA desde febrero de 2006 hasta septiembre de 2012.

VOLKSWAGEN desde octubre de 2008 hasta mayo de 2013.

La documentación que tendrás que aportarnos es la ficha técnica del vehículo, el permiso de circulación y la factura o la oferta de compra, junto al justificante de pago (por transferencia, recibí de pago o contrato de financiación). Recuerda que la fecha tope que tienes para hacerlo es el próximo 25 de febrero.

Interpondremos las demandas en las secciones de lo mercantil de los tribunales de instancia de Barcelona (donde tienen sus sedes sociales Honda y Nissan), Valladolid (donde está Renault), Zaragoza (en la que tiene su sede Opel) y Madrid (donde tienen sus domicilios el resto de fabricantes).

Para unirte a la demanda contra el fabricante de tu automóvil, únete a esta plataforma y sigue los pasos que te indicaremos.