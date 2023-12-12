Abrir menú
FACUA
Noticias
Actúa
Te ayudamos
Conócenos
Contactar
Buscar
Unirme
Donación
Iniciar sesión
Gastos hipotecarios
Tarjetas revolving
Nuestra app
super.FACUA.org
gasolineras.FACUA.org
Únete a la plataforma de afectados por las tarjetas revolving
Banca y seguros
Usura: tras la actuación de FACUA, Cofidis devuelve 14.000 euros a los herederos de un cliente
Banca y seguros
WiZink devuelve a una socia de FACUA casi 8.000 euros por intereses usureros en una tarjeta revolving
Banca y seguros
Cetelem, condenada a devolver 33.000 euros a una socia de FACUA tras aplicarle intereses usureros 19 años
Banca y seguros
Usura: Wizink, condenada a anular los 7.000 euros de intereses de una revolving de un socio de FACUA
Banca y seguros
FACUA logra en los tribunales que Wizink devuelva a un usuario 18.000 euros de intereses usureros
Banca y seguros
Usura: Hereda una deuda de 10.000 euros con Wizink y el banco acaba obligado a devolverle 18.000
Banca y seguros
Una financiera rechaza dos cuotas de una revolving a un usuario... y luego intenta cobrarle toda la deuda
Compras y publicidad
Condenan a Wizink a devolver a un socio de FACUA los intereses de una tarjeta revolving por ser usurarios
Compras y publicidad
Usura: Sabadell reduce en 1.900 euros la deuda de un usuario al que le estuvo cobrando el 28% de interés
Noticias
Te ayudamos
Pregunta
Actúa
Conócenos