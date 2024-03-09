

Únete a la plataforma de afectados por el cierre de las clínicas dentales Vivanta y te explicaremos cómo reclamar el dinero de los tratamientos ya pagados que no vayas a recibir.

FACUA ha tenido conocimiento de que, recientemente, han cerrado varias clínicas en ciudades como Vitoria, Zaragoza y Toledo. Por ello, no descarta que en los próximos días o semanas puedan cerrar otras clínicas dentales ubicadas en diferentes puntos del territorio nacional.



La asociación ha comprobado que se ha dictado auto de declaración de concurso de acreedores con fecha del 3 de septiembre de 2026 y que existe una oferta de compra de la unidad productiva de la empresa. En caso de que la oferta no prospere, los afectados por el cierre de estas clínicas dispondrían de un mes desde que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la entrada en concurso para comunicar sus créditos al administrador concursal que se declare.



Cancelar la financiación



Por ello, recomienda a los perjudicados que en caso de retrasos o cancelaciones de los servicios contratados presenten su reclamación contra la clínica, exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones. Si los tratamientos hubieran sido financiados a través de crédito vinculado al contrato de servicios odontológicos, los usuarios también deben presentar una reclamación a la entidad financiera con la que hayan suscrito el préstamo, informándoles del cese de actividad del centro y exigiéndole, por ello, la paralización del cobro de los recibos.



FACUA aconseja a los afectados que soliciten su historial clínico dental con el fin de poder reclamar el crédito de la parte del tratamiento no realizado en caso de que la empresa finalmente entre en concurso de acreedores. También pide a los usuarios que conserven toda la documentación relativa a los pagos y el contrato hasta que hayan recuperado todo el dinero.



Las personas que quieran interponer una reclamación contra las clínicas dentales Vivanta que han cerrado pueden unirse a esta plataforma para recibir asesoramiento e información sobre los pasos a seguir en este proceso.