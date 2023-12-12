Únete a la plataforma de afectados por irregularidades con los registros de morosos

Si te han incluido indebidamente en un fichero de morosos, no sólo tienes derecho a que eliminen tus datos de él. También puedes reclamar una indemnización, tanto por el daño moral que supone figurar en uno de estos registros como por el posible perjuicio económico que hayas sufrido como consecuencia de ello. Únete a la plataforma de afectados por los registros de morosos creada por FACUA-Consumidores en Acción. Podemos ayudarte a salir y reclamar la pertinente indemnización. Si te unes como socio adherido, te mantendremos informado sobre las acciones que llevemos a cabo para luchar contra los abusos en este tipo de ficheros. Si lo haces como socio de pleno derecho, nuestro equipo jurídico estudiará tu caso para valorar qu

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