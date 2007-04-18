Diana González Gasull
Precios abusivos del agua y la leche en República Dominicana
La Fundación de los Derechos del Consumidor anima a los usuarios a denunciar la situación.
16/8/2007
Proyecto en Panamá para estudiar la calidad y precio del agua embotellada
En colaboración con FACUA y Asa y con la financiación de la Obra Social de Unicaja.
18/4/2007
Programa en Buenos Aires para analizar los criterios de fijación de tarifas de agua
Será desarrollado por el Centro de Educación al Consumidor con la colaboración de FACUA y ASA.
18/4/2007
La Fundación Ambio edita una guía para asesorar a los consumidores sobre la defensa de sus derechos
Forma parte de un proyecto realizado con la colaboración de FACUA y ASA, con la financiación de la Fundación El Monte.
18/4/2007