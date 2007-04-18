La Fundación Ambio edita una guía para asesorar a los consumidores sobre la defensa de sus derechos
Forma parte de un proyecto realizado con la colaboración de FACUA y ASA, con la financiación de la Fundación El Monte.
Diana González Gasull
América-18/04/2007
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La Fundación Ambio, de Costa Rica, en colaboración con la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA) y FACUA han elaborado una Guía sobre denuncias con la financiación de la Fundación El Monte.
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