Jordi Castilla
Palestina, vivir es resistir
Con la división del territorio por la ONU en 1947, el 45% del territorio era para los palestinos. Hoy sólo queda el 11%, sin recursos hídricos, sin tierras para cultivar y con pésimas comunicaciones.
27/2/2018
Jordi Castilla (FACUA): "Israel limita el acceso a luz y agua a los usuarios para debilitar Palestina"
El directivo de FACUA Andalucía ha viajado a esta zona del mundo, junto a otras entidades políticas y sociales, para conocer el acceso a los suministros básicos y los derechos de los consumidores.
16/2/2018