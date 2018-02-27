Vivienda y suministros
Palestina, vivir es resistir
Con la división del territorio por la ONU en 1947, el 45% del territorio era para los palestinos. Hoy sólo queda el 11%, sin recursos hídricos, sin tierras para cultivar y con pésimas comunicaciones.
Por Jordi Castilla
Internacional-27/02/2018
Todavía bajo la impresión de una tierra y una sociedad que te abruma por el significado de cada uno de los detalles que los rodean, y apenado en lo más profundo de mi alma al ver las situaciones humanas que somos capaces de crear hacia otros seres humanos, es momento de hacer frente y condensar en unas pocas líneas una barbarie que a pesar de ser conocida, se ha normalizado hasta estar a punto de ignorarla.
El hecho de verla y vivirla in situ hace que la vergüenza como humano dé paso a la reflexión y de ésta, a la transmisión de un mensaje, que espero que a través de estas líneas sea capaz de reflejar y por tanto que cale de algún modo en aquella persona que decida dedicar un breve espacio
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