Jordi Castilla (FACUA): "Israel limita el acceso a luz y agua a los usuarios para debilitar Palestina"
El directivo de FACUA Andalucía ha viajado a esta zona del mundo, junto a otras entidades políticas y sociales, para conocer el acceso a los suministros básicos y los derechos de los consumidores.
Jordi Castilla
Internacional-16/02/2018
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Jordi Castilla, directivo de FACUA Andalucía, ha viajado hasta Israel y Palestina en el marco de un proyecto coordinado por la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) para conocer la situación d