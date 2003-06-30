Miguel Ángel Santos Genero
La amenaza a FACUA es un intento de callar a los ciudadanos
Tratar de poner una mordaza a una organización de consumidores como FACUA es un hecho insólito en nuestro país que merece una contundente respuesta de rechazo.
31/8/2012
Americio y algo más
16/8/2007
II Plan Estratégico de Protección al Consumidor en Andalucía
18/4/2007
Pobreza cero
17/10/2006
Las mentiras de Doha
31/8/2006
Ataques al asociacionismo
30/6/2006
Asociaciones en venta
30/4/2006
II Plan Estratégico
28/2/2006
La OPA
31/10/2005
Qué hacer si hay sequía
31/8/2005
Cambio en la ITV
30/6/2005
¿Y los derechos?
30/4/2005
Gaseados por Bush
31/12/2004
Control metrológico
31/10/2004
El Betis pagará por el apagón
31/8/2004
Mentiras
30/6/2004
Mentiras
Mintieron a sabiendas quienes prometieron mayor calidad en el suministro y mejores precios con la liberalización del sector eléctrico.
30/6/2004
Gas Natural
29/2/2004
Cajas de ahorros
31/12/2003
Gasto farmacéutico
31/10/2003
Ya lo advertimos
31/8/2003
Participación real
30/6/2003