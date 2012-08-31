La amenaza a FACUA es un intento de callar a los ciudadanos
Tratar de poner una mordaza a una organización de consumidores como FACUA es un hecho insólito en nuestro país que merece una contundente respuesta de rechazo.
Miguel Ángel Santos Genero
España-31/08/2012
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La presidenta del Instituto Nacional del Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha amenazado a FACUA-Consumidores en Acción con excluirla del Registro de Asociaciones de Consumidores por sus críticas a los inaceptables recortes del Gobierno, fundamentalmente en sanidad, edu