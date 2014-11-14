ACS rep els 1.350 milions d'indemnització del projecte Castor
L'import serà finançat ara pels consumidors de gas a través de la tarifa al llarg de 30 anys a un tipus d'interès del 4,2%. La Plataforma contra el Projecte Castor, de la qual forma part FACUA Catalunya, exigeix accions polítiques urgents que portin al desmantellament total del projecte.
FACUA.org / Europa Press
Catalunya-14/11/2014
La societat Escal UGS (controlada en un 66,7% de per ACS), propietària de l’emmagatzematge subterrani de gas de Castor, ja ha rebut els 1.350 milions d’euros de compensació fixats pel Consell de Ministres en concepte d’indemnització per la paralització del Projecte.
Aquest import havia de ser abonat en un sol pagament en el termini de 35 dies hàbils des de la publicació del Reial decret llei 13/2014, en el qual es recull tant la solució financera per Castor com els termes de la seva hibernació. El termini vencia el 14 de novembre però es va cobrar el passat dia 11.
El Projecte Castor és un magatzem de gas submarí ubicat davant les costes de Vinaròs (Castelló
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