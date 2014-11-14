ACS recibe los 1.350 millones de indemnización del proyecto Castor
El importe será financiado ahora por los consumidores de gas a través de la tarifa a lo largo de 30 años a un tipo de interés del 4,2%. La Plataforma contra el Proyecto Castor, de la que forma parte FACUA Catalunya, exige acciones políticas urgentes que lleven al desmantelamiento total del proyecto.
FACUA.org / Europa Press
Cataluña-14/11/2014
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La sociedad Escal UGS (controlada en un 66,7% por ACS), propietaria del almacenamiento subterráneo de gas de Castor, ya ha recibido los 1.350 millones de Euros de compensación fijados por el Consejo de Ministros en concepto de indemnización por la paralización del Proy