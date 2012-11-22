Junta Arbitral de Consum de Catalunya
Arbitratge obliga a Catalunya Caixa a retornar les preferents a dotze clients
Els primers laudes que s han dictat són favorables als reclamants, als quals Catalunya Caixa està obligada a retornar-los el 100% del capital invertit.
FACUA.org
Catalunya-22/11/2012
La Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) ja ha començat a dictar els primers laudes arbitrals d’afectats per la contractació de Participacions Preferents i de Deute Subordinat Perpetu amb Catalunya Caixa , tots ells favorables als reclamants, fruit de l’acord signat el mes de juliol entre l’Agència Catalana del Consum (ACC) Ocupació i Catalunya Caixa.
L’ACC ja ha rebut més de 100 reclamacions amb sol·licitud d’arbitratge acceptades per Catalunya Caixa i pel reclamant, de les quals, dotze ja han estat sotmeses a l’arbitratge, i per a la resta ja s’han programat les dates per a la realització de les vistes arbitrals.
Aquests primers dotze la
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