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Arbitraje obliga a Catalunya Caixa a devolver las preferentes a doce clientes

Los primeros laudos que se han dictado son favorables a los reclamantes, a los que la entidad está obligada a devolverles el 100% del capital invertido.

FACUA.org
Cataluña-22/11/2012
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La Junta Arbitral de Consumo de Catalunya (JACC) ya ha empezado a dictar los primeros laudos arbitrales de afectados por la contratación de Participaciones Preferentes y de Deuda Subordinada Perpetua con Catalunya Caixa , todos ellos favorables a los reclamantes, fruto del acuerdo firmado

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