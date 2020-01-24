Bankia retorna 3.000 euros d'arres a un usuari al qual va canviar les condicions de la hipoteca
FACUA Catalunya va reclamar el reintegrament dels diners, ja que l'usuari mai va tenir accés a les noves clàusules, i no va arribar a formalitzar el contracte del préstec.
FACUA.org
Catalunya-24/01/2020
Després de la reclamació de FACUA Catalunya, Bankia ha retornat 3.000 d’un contracte d’arres per la compra d’un habitatge a un usuari que va decidir no formalitzar el contracte del préstec hipotecari després que el banc li canviés les condicions contractuals de manera unilateral.
Enrique F.P., veí del municipi català de Salt, va signar l’agost de 2018 un contracte d’arres per valor de 3.000 euros per la compra d’un pis propietat de Bankia, i va sol·licitar alhora un préstec hipotecari amb l’entitat. Al desembre del mateix any, pocs dies abans de la finalització del contracte d’arres, el banc el va informar que les condicions de la hipoteca oferta
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