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Bankia devuelve 3.000 euros de arras a un usuario al que cambió las condiciones de la hipoteca

FACUA Catalunya reclamó el reintegro del dinero ya que el usuario nunca tuvo acceso a las nuevas cláusulas, y no llegó a formalizar el contrato del préstamo.

FACUA.org
Cataluña-24/01/2020
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Tras la reclamación de FACUA Catalunya, Bankia ha devuelto 3.000 de un contrato de arras por la compra de una vivienda a un usuario que decidió no formalizar el contrato del préstamo hipotecario después de que el banco le cambiara las condiciones contractuales de forma

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