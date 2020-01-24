Bankia devuelve 3.000 euros de arras a un usuario al que cambió las condiciones de la hipoteca
FACUA Catalunya reclamó el reintegro del dinero ya que el usuario nunca tuvo acceso a las nuevas cláusulas, y no llegó a formalizar el contrato del préstamo.
FACUA.org
Cataluña-24/01/2020
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Imagen: Europa Press.
Tras la reclamación de FACUA Catalunya, Bankia ha devuelto 3.000 de un contrato de arras por la compra de una vivienda a un usuario que decidió no formalizar el contrato del préstamo hipotecario después de que el banco le cambiara las condiciones contractuales de forma