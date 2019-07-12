Barcelona Beach Festival: FACUA aconsegueix els 25 festivals denunciats per prohibir accedir amb aliments
L'associació ja havia denunciat a la promotora, Live Nation, per la inclusió d'aquest tipus de clàusules en altres esdeveniments que organitza.
FACUA.org
Catalunya-12/07/2019
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a Live *Nation, la promotora del Barcelona Beach Festival, davant l’Agència Catalana del Consum per prohibir l’accés a les instal·lacions de l’esdeveniment amb aliments o beguda adquirits en l’exterior. El festival tindrà lloc en el municipi de Sant Adrià de Besos el pròxim 13 de juliol.
Es tracta de la segona ocasió en què l’associació denuncia a Live Nation en 2019 per la imposició d’aquest tipus de clàusules en els esdeveniments que organitza. Anteriorment, ja ho havia fet pel Download Festival. A més, també va presentar denúnc
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