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Barcelona Beach Festival: FACUA alcanza los 25 festivales denunciados por prohibir acceder con alimentos

La asociación ya había denunciado a la promotora, Live Nation, por la inclusión de este tipo de cláusulas en otros eventos que organiza.

FACUA.org
Cataluña-12/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Live Nation, la promotora del Barcelona Beach Festival, ante la Agencia Catalana del Consumo por prohibir el acceso a las instalaciones del evento con alimentos o bebida adquiridos en el exterior. El festival tendrá lugar en el municipio

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