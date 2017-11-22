Senyalització de la Direcció General de Trànsit
Barcelona multarà amb 100 euros als cotxes sense adhesiu de la DGT que circulin en dies de contaminació
Es preveu que en el futur aquest control de matrícules per comprovar si els vehicles poden circular, es faci a mitjançant un sistema automàtic de càmeres.
Europa Press
Catalunya-22/11/2017
Els vehicles sense etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT) que circulin per la zona de baixes emissions de Barcelona quan el tinguin prohibit per episodis de contaminació des de l’1 de desembre rebran una sanció de cent euros, que serà de cinquanta si es paga al moment i que no podrà implicar la immobilització del cotxe.
La tinent d’alcalde d’Ecologia de Barcelona, Janet Sanz, ha explicat en declaracions als mitjans aquest dimarts que la Guàrdia Urbana desplegarà un operatiu extraordinari quan la Generalitat declari un episodi de contaminació, amb un reforç de quaranta-vuit patrulles que se centraran en aquesta tasca i s’ubicaran principalment e
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