Barcelona multará con 100 euros a los coches sin pegatina de la DGT que circulen en días de contaminación
Se prevé que en el futuro este control de matrículas para comprobar si los vehículos pueden circular se haga a mediante un sistema automático de cámaras.
Europa Press
Cataluña-22/11/2017
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Imagen: Europa Press
Los vehículos sin etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) que circulen por la zona de bajas emisiones de Barcelona cuando lo tengan prohibido por episodios de contaminación desde el 1 de diciembre recibirán una sanción de cien euros, q