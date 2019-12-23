Barcelona obre expedient sancionador a una immobiliària i Idealista per oferir un pis per a "espanyols"
L'Ajuntament considera responsables de la discriminació a la web d'anuncis i a la immobiliària The New House i planteja una multa de 90.000 euros.
FACUA.org
Catalunya-23/12/2019
L’Ajuntament de Barcelona ha obert un expedient sancionador al portal d’anuncis de pisos Idealista i a l’agència immobiliària The New House per publicitar el lloguer d’un pis sol per a inquilins espanyols. El consistori considera que es va vulnerar la Llei d’habitatge de Catalunya, que prohibeix la discriminació de qualsevol mena, i ha iniciat un procés que podria implicar una multa de 90.001 euros.
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