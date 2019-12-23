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Barcelona abre expediente sancionador a una inmobiliaria e Idealista por ofertar un piso para "españoles"

El Ayuntamiento considera responsables de la discriminación a la web de anuncios y a la inmobiliaria The New House y plantea una multa de 90.000 euros.

FACUA.org
Cataluña-23/12/2019
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El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente sancionador al portal de anuncios de pisos Idealista y a la agencia inmobiliaria The New House por publicitar el alquiler de un piso solo para inquilinos españoles. El consistorio considera que se vulneró la Ley de vivienda de Ca

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