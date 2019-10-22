Barcelona prohibeix l'obertura de més locals de joc i apostes fins a elaborar un pla de regulació
L'Ajuntament ha suspès la concessió de llicències durant un any. Planteja crear una normativa que aposti per frenar el nombre d'establiments d'aquest tipus.
FACUA.org
Catalunya-22/10/2019
L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat que prohibeix l’obertura de nous locals de joc i apostes a la ciutat durant un any, fins a elaborar un pla especial urbanístic que reguli la seva implantació.
En el seu comunicat, el Consistori que dirigeix Ada Colau ha informat que aquesta normativa té com a objectiu «preservar la salut de la ciutadania i evitar addicions«, i que no es concediran de moment noves llicències d’obertura per a establiments d’aquest tipus.
Així, l’Ajuntament ha avançat que l’objectiu del pla serà la de posar fre al creixement de locals d’apostes a la ciutat, de manera que quan tancament un, no podr&a
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