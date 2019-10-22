Barcelona prohíbe la apertura de más locales de juego y apuestas hasta elaborar un plan de regulación
El Ayuntamiento ha suspendido la concesión de licencias durante un año. Plantea crear una normativa que apueste por frenar el número de establecimientos de este tipo.
FACUA.org
Cataluña-22/10/2019
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El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que prohíbe la apertura de nuevos locales de juego y apuestas en la ciudad durante un año, hasta elaborar un plan especial urbanístico que regule su implantación.
En su comunicado, el Consistorio que dirige Ada C