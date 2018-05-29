Barcelona tindrà les dades dels anunciants en Airbnb per acabar amb els pisos turístics il·legals
Aquesta plataforma, en la qual els usuaris ofereixen allotjament en el seu habitatge a canvi d'una compensació econòmica, llançarà aquest divendres 1 de juny una nova eina amb la qual detectar els pisos sense llicència.
FACUA.org / Europa Press
Catalunya-29/05/2018
L’Ajuntament de Barcelona comptarà amb els noms de les persones que s’anuncien a la plataforma Airbnb per posar fi als pisos turístics sense llicència.
Aquesta plataforma en la qual els usuaris ofereixen allotjament al seu domicili a canvi d’una compensació econòmica, llançarà aquest divendres 1 de juny una eina per combatre els pisos sense llicència i demanarà als anunciants un consentiment perquè dades com el seu nom, adreça i DNI puguin ser compartits amb el consistori de la ciutat comtal i altres autoritats locals i regionals.
Segons ha informat la plataforma en un comunicat, la iniciativa forma part d’una nova eina per acabar amb l’oferta d’allotjaments tur
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