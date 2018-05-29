Barcelona tendrá los datos de los anunciantes en Airbnb para acabar con los pisos turísticos ilegales
Esta plataforma, en la que los usuarios ofrecen alojamiento en su vivienda a cambio de una compensación económica, lanzará este viernes 1 de junio una nueva herramienta con la que detectar los pisos sin licencia.
FACUA.org / Europa Press
Cataluña-29/05/2018
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El Ayuntamiento de Barcelona contará con los nombres de las personas que se anuncian en la plataforma Airbnb para poner fin a los pisos turísticos sin licencia.
Esta plataforma en la que los usuarios ofrecen alojamiento en su domicilio a cambio de una compensación econ