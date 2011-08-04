Catalunya eleva a 165 el nombre de centres sanitaris afectats per les retallades a l'estiu
Les mesures d'estalvi impulsades pel Govern català afecten ja al 15% dels centres d'atenció primària i provoquen el tancament de vuitanta-cinc ambulatoris.
FACUA.org
Catalunya-04/08/2011
Després que es donés a conèixer el passat mes de juliol el tancament de quaranta centres de salut a Catalunya, el diari Públic ha donat a conèixer aquest dimecres que un total de vuitanta-cinc punts d’atenció primària de la comunitat tancaran durant el mes d’agost.
En total, el nombre d’ambulatoris i centres d’atenció primària (CAP) que aquest estiu es veuran afectats pel tancament o la reducció horària arriba als 165. El diari avança a més que molts dels centres clausurats no tornaran a obrir després de la volta de les vacances al setembre.
Amb la reducció d’horari, que afecta a vuitanta centres sanitaris, almenys el 15% de l’atenció primària sofrirà algun tipus d’alteració aquest estiu, bé per tancament total o bé per l
Únete gratis para acceder a este contenido