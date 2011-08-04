Cataluña eleva a 165 el número de centros sanitarios afectados por los recortes en verano
Las medidas de ahorro impulsadas por el Gobierno catalán afectan ya al 15% de los centros de atención primaria y provocan el cierre de ochenta y cinco ambulatorios.
FACUA.org
Cataluña-04/08/2011
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Después de que se diera a conocer el pasado mes de julio el cierre de cuarenta centros de salud en Cataluña, el diario Público ha dado a conocer este miércoles que un total de ochenta y cinco puntos de atención primaria de la comunidad cerrarán d