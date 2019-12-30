Catalunya multa amb 85.000 euros a una empresa per apologia de l'anorèxia i bulímia en internet
Automattic Inc, amb seu social a Dublín, ha estat sancionada per allotjar un blog des del qual es difonen missatges que inciten a dur a terme pràctiques que provoquen trastorns alimentaris.
FACUA.org
Catalunya-30/12/2019
L’Agència Catalana de Consum ha imposat una multa de 85.000 euros a l’empresa Automattic Inc, amb seu social a Dublín, per donar allotjament web a un blog que feia apologia de l’anorèxia i la bulímia. «Des del Govern, i molt especialment des del Departament i l’Agència Catalana del Consum, volem fomentar les conductes ètiques cap al consum, de manera que sigui reflexiu, sostenible i compromès i també lloc contra la desigualtat de gènere«, ha informat la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, en una nota difosa per l’organisme. «Desgraciadament, la publicitat encara utilitza estereotips de gènere i ens fa falta un model de consu
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