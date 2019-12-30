Cataluña multa con 85.000 euros a una empresa por apología de la anorexia y bulimia en internet
Automattic Inc, con sede social en Dublín, ha sido sancionada por alojar un blog desde el que se difunden mensajes que incitan a llevar a cabo prácticas que provocan trastornos alimentarios.
FACUA.org
Cataluña-30/12/2019
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Imagen: Flickr.com/42730198@N08 (CC BY-SA 2.0).
La Agencia Catalana de Consumo ha impuesto una multa de 85.000 euros a la empresa Automattic Inc, con sede social en Dublín, por dar alojamiento web a un blog que hacía apología de la anorexia y la bulimia. «Desde el Gobierno, y muy especialmente desde el Departamento y la