Competència , multa amb 950.000 euros a quatre adjudicatàries deL CatSalut
Les quatre empreses sancionades són Fisioteràpia, Iriteb, L'Eivax i Centre d'Accidents Laborals i Rehabilitació Gramenet (Carlg).
FACUA.org / Europa Press
Catalunya-02/03/2016
El Tribunal Català de la Competència ha multat amb 950.000 euros a quatre empreses de rehabilitació adjudicatàries del Servei Català de la Salut (CatSalut), institució que encara no ha fet pública la resolució. Després del concurs públic convocat pel CatSalut en 2012, les companyies es van associar il·legalment per «repartir-se el mercat» i expulsar a la competència segons el document del qual informa el diari El País.
Segons el tribunal, això constitueix una «falta molt greu» que ha encarit la factura pagada pel CatSalut, i que els lots inve
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