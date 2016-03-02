Más noticiasFalta muy grave

Competencia multa con 950.000 euros a cuatro adjudicatarias de CatSalut

Las cuatro empresas sancionadas son Fisioterapia, Iriteb, L'Eivax y Centro de Accidentes Laborales y Rehabilitación Gramenet (Carlg).

FACUA.org / Europa Press
Cataluña-02/03/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Tribunal Catalán de la Competencia ha multado con 950.000 euros a cuatro empresas de rehabilitación adjudicatarias del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), institución que todavía no ha hecho pública la resolución. Tras el concurso pú

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos