Competencia multa con 950.000 euros a cuatro adjudicatarias de CatSalut
Las cuatro empresas sancionadas son Fisioterapia, Iriteb, L'Eivax y Centro de Accidentes Laborales y Rehabilitación Gramenet (Carlg).
FACUA.org / Europa Press
Cataluña-02/03/2016
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El Tribunal Catalán de la Competencia ha multado con 950.000 euros a cuatro empresas de rehabilitación adjudicatarias del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), institución que todavía no ha hecho pública la resolución. Tras el concurso pú