El 66% de les reclamacions dels catalans a FACUA van ser provocades pels fraus bancaris
FACUA Catalunya va continuar creixent en 2017, que va tancar amb 22.437 socis, un 12% més que l'any anterior.
FACUA.org
Catalunya-21/03/2018
El 66% de les reclamacions plantejades pels consumidors catalans a FACUA durant l’últim any van ser provocades pels fraus de la banca. El segon lloc en el rànquing del frau va ser per al de l’automoció, amb el 10,3%, a causa de les denúncies contra el grup Volkswagen pel dieselgate. En tercer lloc, les telecomunicacions, que van ser objecte del 7,6% de les denúncies (vegeu el balanç aquí).
FACUA Catalunya va continuar creixent en 2017 i va tancar l’exercici amb 22.437 socis, un 12% més que l’any anterior. D’ells, 3.927 són associats de ple dret, que aporten una quota anual, i 18.510 adherits,
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