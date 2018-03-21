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El 66% de las reclamaciones de los catalanes en FACUA estuvieron provocadas por los fraudes bancarios

FACUA Catalunya continuó creciendo en 2017, que cerró con 22.437 socios, un 12% más que el año anterior.

FACUA.org
Cataluña-21/03/2018
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El 66% de las reclamaciones planteadas por los consumidores catalanes en FACUA durante el último año estuvieron provocadas por los fraudes de la banca. El segundo puesto en el ranking del fraude fue para el de la automoción, con el 10,3%, debido a las denuncias contr

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