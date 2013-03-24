El Barça va rebre més ajudes de l'Agència Catalana de Consum que totes les associacions d'usuaris
La seva fundació es va portar 230.000 euros, gairebé el 60% de les subvencions atorgades per l'organisme de protecció al consumidor català. FACUA Catalunya va rebre poc més de 5.000 euros.
FACUA.org
Catalunya-24/03/2013
La Fundació del Futbol Club Barcelona va rebre en 2011 gairebé el 60% de totes les subvencions atorgades per l’Agència Catalana de Consum a entitats privades.
Descomptades les ajudes als consells comarcals, l’Agència va atorgar 395.000 euros a organismes privats: 230.000 van ser pel Barça i la resta, 165.000, es van distribuir entre onze associacions de consumidors.
A les associacions es van destinar quantitats ridícules, que van oscil·lar entre 5.000 i 35.000 euros cadascuna i que representen menys d’un terç de les quantitats atorgades abans de l’arribada de CiU al Govern. FACUA Catalunya va rebre poc més de 5.000 euros l’any passat.
Així figura en el Diari Oficial d
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