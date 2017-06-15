Administrava 'Aigua de Llum'
El Col·legi de Metges de Barcelona inhabilita un metge per tractar el càncer amb teràpies alternatives
La institució ha obert sis expedients en l'últim any per usar com a opció principal tractaments sense evidència científica de la seva eficàcia o pseudociències.
FACUA.org / Europa Press
Catalunya-15/06/2017
El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) ha desactivat a un metge col·legiat que utilitzava teràpies alternatives per tractar pacients de càncer. Segons ha explicat el seu president, Jaume Padrós, en roda de premsa, aquest facultatiu va usar un tractament anomenat aigua de llum amb un pacient que tenia un melanoma en fase terminal i que no va sobreviure al càncer. El metge, inhabilitat durant un any i mig però que continua exercint a la seva clínica privada (després de recórrer la sanció i estar en espera de la resolució judicial del cas), també va
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