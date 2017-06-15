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El Colegio de Médicos de Barcelona inhabilita a un médico por tratar el cáncer con terapias alternativas

La institución ha abierto seis expedientes en el último año por usar como opción principal tratamientos sin evidencia científica de su eficacia o pseudociencias.

FACUA.org / Europa Press
Cataluña-15/06/2017
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El Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) ha inhabilitado a un médico colegiado que utilizaba terapias alternativas para tratar a pacientes de cáncer. Según ha explicado su presidente, Jaume Padrós, en rueda de prensa, este facultativo usó

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