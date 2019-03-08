Barcelona
El coordinador de Vox al Maresme, condemnat per indagar en dades mèdiques privades
José María Pérez Garrido, empleat de l'Hospital de Mataró, ha estat suspès de sou i feina per un jutge en trencar la Llei Orgànica de Protecció de Dades.
FACUA.org
Catalunya-08/03/2019
El coordinador de Vox a la comarca del Maresme (Barcelona), José María Pérez Garrido, ha estat condemnat per furgar en dades mèdiques privades. Un jutge l’ha suspès de sou i feina de 45 dies per vulnerar la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) en l’exercici del seu treball a l’Hospital de Mataró.
Segons recull Crònica Global, Pérez Garrido, treballador del servei d’urgències de la Ciutat Sanitària de Mataró, ha estat condemnat per un Jutjat del Social per accedir a dades m&egrav
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