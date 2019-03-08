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El coordinador de Vox en el Maresme, condenado por indagar en datos médicos privados

José María Pérez Garrido, empleado del Hospital de Mataró, ha sido suspendido de empleo y sueldo por un juez al quebrar la Ley Orgánica de Protección de Datos.

FACUA.org
Cataluña-08/03/2019
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El cordinador de Vox en la comarca del Maresme (Barcelona), José María Pérez Garrido, ha sido condenado por hurgar en datos médicos privados. Un juez le ha suspendido de empleo y sueldo de 45 días por vulnerar la Ley Orgánica de Protecci&

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