El coordinador de Vox en el Maresme, condenado por indagar en datos médicos privados
José María Pérez Garrido, empleado del Hospital de Mataró, ha sido suspendido de empleo y sueldo por un juez al quebrar la Ley Orgánica de Protección de Datos.
FACUA.org
Cataluña-08/03/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El cordinador de Vox en la comarca del Maresme (Barcelona), José María Pérez Garrido, ha sido condenado por hurgar en datos médicos privados. Un juez le ha suspendido de empleo y sueldo de 45 días por vulnerar la Ley Orgánica de Protecci&