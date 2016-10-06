EN LA LOCALITAT BARCELONINA DE MASNOU
"El negre no entra": condemnen a un porter de discoteca per discriminació i agressió a un usuari
Un any d'inhabilitació i 6.495 euros de multa per a un vigilant de seguretat per un delicte de denegació discriminatòria de prestació privada. Després de vetar a la víctima, també li va propinar un cop de puny.
Europa Press
Catalunya-06/10/2016
El Jutjat Penal 2 de Mataró (Barcelona) ha condemnat a un any d’inhabilitació i 6.495 euros de multa a un vigilant de seguretat d’una discoteca per impedir l’entrada a una persona amb l’afirmació «el negre no entra» i agredir-ho posteriorment amb un cop de puny.
Segons la sentència, l’agressor ha estat condemnat a inhabilitació per un delicte de denegació discriminatòria de prestació privada i al pagament d’una multa de 1.440 per un delicte de lesions, a més de 5.055 euros en concepte de responsabilitat civil per lesions, seqüeles i tractament odontològic.
Els fets van ocórrer
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