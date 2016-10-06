"El negro no entra": condenan a un portero de discoteca por discriminación y agresión a un usuario
Un año de inhabilitación y 6.495 euros de multa para un vigilante de seguridad por un delito de denegación discriminatoria de prestación privada. Tras vetar a la víctima, también le propinó un puñetazo.
Europa Press
Cataluña-06/10/2016
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El Juzgado Penal 2 de Mataró (Barcelona) ha condenado a un año de inhabilitación y 6.495 euros de multa a un vigilante de seguridad de una discoteca por impedir la entrada a una persona con la afirmación «el negro no entra» y agredirlo posteriormente con